Путин назначил Чуйченко председателем комиссии по ограничениям для осужденных релокантов

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Министра юстиции Константина Чуйченко назначили главой Межведомственной комиссии по применению временных ограничительных мер против правонарушителей и преступников, скрывающихся за границей. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Полномочия министра на этом посту подтвердил президент РФ. Согласно положению о комиссии, Чуйченко должен возглавлять ее по должности.

Помимо председателя, в комиссию вошли замглавы Федеральной налоговой службы Светлана Бондарчук, замгенпрокурора Николай Винниченко, замглавы Росфинмониторинга Иван Корнев, замдиректора ФСБ Александр Купряжкин и замминистра внутренних дел Андрей Храпов.

Структура создана на основании закона, подписанного Путиным в начале августа. Документ накладывает ограничения на граждан, которые находятся за границей и уклоняются от уголовного или административного наказания по ряду статей.

В частности, речь идет об осужденных за призывы к нарушению территориальной целостности России или к введению санкций против страны, за дискредитацию российских военных, за участие в деятельности нежелательной организации, а также за невыполнение предписаний Минюста по закону об иноагентах.

Ранее глава государства назначил Антона Силуанова вице-премьером – министром финансов РФ. Силуанов возглавляет Минфин с 2011 года, а в 2018–2020 годах уже совмещал должности министра и вице-премьера.

Также Путин освободил Дмитрия Григоренко от должности вице-премьера – руководителя аппарата правительства и назначил на нее Ирину Окладникову. До этого она занимала должность первого заместителя министра финансов. Минтранс возглавил Дмитрий Ядров, а прежний руководитель ведомства Андрей Никитин стал вице-премьером, курирующим транспортную отрасль.