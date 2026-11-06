Россельхознадзор взял на контроль устранение нарушений производителем вакцины "Мультикан"

Фото: depositphotos/csakisti​

Россельхознадзор контролирует устранение замечаний, выявленных при выпуске ветеринарных препаратов компанией "Ветбиохим". Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.

В настоящее время производитель проводит масштабную модернизацию, чтобы устранить претензии, обнаруженные в ходе внеплановой проверки. Программу корректирующих и предупреждающих действий, которая предусматривает изменение технологических процессов и усиление контроля за сырьем, планируют реализовать до конца 2026 года.

Кроме того, "Ветбиохим" будет направлять в Россельхознадзор протоколы испытаний продукции, проведенных в аккредитованной лаборатории ФГБУ "ВГНКИ". Это необходимо для подтверждения качества ветеринарных препаратов, поступающих в гражданский оборот.

Поводом для проверки стали в том числе жалобы на вакцину "Мультикан-8" серии № 20. Владельцы собак из разных регионов сообщали о тяжелых реакциях после прививки, включая рвоту, судороги и повышение температуры, а также о гибели животных. В образцах препарата Россельхознадзор обнаружил живой вирус болезни Ауески и потребовал уничтожить партию.

Позднее производитель приостановил продажи нескольких серий вакцин "Мультикан-8" и "Мультикан-6". В сентябре прокуратура выявила нарушения на производстве и передала материалы в следственные органы.

В октябре возбудили уголовное дело об использовании заведомо подложного паспорта качества на одну из серий вакцины. В "Ветбиохиме" заявили, что содействуют расследованию.