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06 октября, 13:48

Общество

Производитель вакцины "Мультикан-8" заявил о содействии следствию

Фото: 123RF.com/mikrokon

Компания "Ветбиохим", выпускающая вакцину для животных "Мультикан-8", оказывает все необходимое содействие следственным органам. Об этом ТАСС сообщили в компании.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту использования заведомо подложного паспорта качества на вакцину для животных. По данным СМИ, речь идет об одной из серий "Мультикана-8".

"Компании "Ветбиохим" известно о возбуждении уголовного дела. Мы не уходим от ответственности и не закрываемся от общественности и следствия", – отметили в компании.

В "Ветбиохиме" добавили, что предоставляют следствию запрашиваемые документы и дают соответствующие пояснения. Компания заинтересована в полном и всестороннем расследовании и в выяснении причин произошедшего.

В августе в Ярославской области владельцы собак сообщили о случаях ухудшения состояния питомцев после вакцинации "Мультиканом-8" серии № 20. У животных повышалась температура, появлялись рвота и судороги, несколько щенков погибли.

При этом в "Мосветобъединении" заявили, что в столичные госветклиники жалоб на негативные реакции после применения этой вакцины не поступало.

Тем не менее после этого производитель отозвал серию № 20 "Мультикана-8". В свою очередь, Россельхознадзор приостановил обращение препарата этой партии, а затем решил уничтожить его.

В сентябре столичная прокуратура выявила нарушения законодательства при производстве препарата. Материалы проверки направили в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Позднее в государственных ветеринарных клиниках Москвы заявили об отсутствии вакцины "Мультикан-8" 20-й серии. При этом, как уточнили в "Мосветобъединении", в госветклиниках есть достаточное количество альтернативных вакцин.

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