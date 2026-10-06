В госветклиниках Москвы заявили об отсутствии вакцины "Мультикан-8" 20-й серии

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В государственных ветеринарных клиниках Москвы отсутствует вакцина "Мультикан-8" 20-й серии. Об этом сообщили в ГБУ "Мосветобъединение".

В учреждении уточнили, что речь также идет о 21-й серии препарата, а еще – о 11-й и 12-й сериях вакцины "Мультикан-6". При этом в государственных ветклиниках Москвы имеется достаточное количество альтернативных вакцин.

Срок годности 20-й серии "Мультикана-8" истекает в январе 2028 года, 21-й серии – в феврале 2028 года. У "Мультикана-6" соответствующие сроки составляют январь и февраль 2028 года. Производителем указанных препаратов является российская компания "Ветбиохим".

В августе в Ярославской области владельцы собак сообщили о случаях ухудшения состояния питомцев после вакцинации "Мультиканом-8" серии № 20. У животных повышалась температура, появлялись рвота и судороги, несколько щенков погибли.

В "Мосветобъединении" при этом заявили, что в московские госветклиники жалоб на негативные реакции после применения этой вакцины не поступало, а "Ветбиохим" сообщил об отсутствии оснований связывать гибель животных с препаратом до выяснения всех обстоятельств. Тем не менее 18 августа компания приостановила продажу и отозвала серии № 20 и 21 "Мультикана-8", а также серии № 11 и 12 "Мультикана-6".

Позже "Ветбиохим" отдельно подтвердил отзыв серии № 20 "Мультикана-8" из обращения и сообщил о подготовке материалов для Россельхознадзора.

В сентябре прокуратура Москвы выявила нарушения законодательства при производстве препарата. Проверку частной компании провели с участием специалистов Россельхознадзора, по ее итогам руководителю внесли представление, а материалы направили в орган предварительного расследования.

В октябре в Москве возбудили уголовное дело по факту использования заведомо подложного паспорта качества на вакцину для животных. По данным СМИ, речь идет об одной из серий "Мультикана-8".

