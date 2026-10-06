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06 октября, 11:08

Общество

В Москве завели дело о поддельном паспорте качества вакцины "Мультикан-8"

Фото: 123RF.com/mvolodymyr

В Москве возбудили уголовное дело по факту использования заведомо подложного паспорта качества на одну из серий ветеринарной вакцины. Об этом сообщила прокуратура Москвы.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о вакцине "Мультикан-8".

По данным ведомства, документ частной компании-изготовителя разместили в электронной информационной системе при вводе препарата в оборот. Дело расследуется по части 5 статьи 327 УК РФ "Использование заведомо подложного документа".

С конца августа в регионах РФ начали жаловаться на вакцину "Мультикан-8". Владельцы привитых животных сообщали о тяжелых побочных эффектах у питомцев, в том числе рвоту, судороги и жар, а также и случаях летального исхода.

Производитель отозвал 20-ю серию своей вакцины. Изначально Россельхознадзор лишь приостановил ее продажу, но после того, как в препарате нашли живой вирус болезни Ауески, ведомство потребовало полностью уничтожить партию. Позднее компания приостановила продажу еще нескольких партий: № 20 и 21 "Мультикана-8", а также № 11 и 12 "Мультикана-6".

В сентябре прокуратура Москвы совместно со специалистами Россельхознадзора организовала проверку частной компании – производителя лекарственных средств для ветеринарного применения. В ходе надзорных мероприятий были выявлены нарушения требований законодательства в сфере производства таких препаратов. Для их устранения прокуратура приняла меры реагирования.

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