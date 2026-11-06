Врач Галлямова: жиры в рационе помогут снизить сухость кожи губ в холодное время года

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Растительные масла и орехи в рационе помогут поддержать здоровье кожи губ зимой и в межсезонье, рассказала Москве 24 доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматолог Юлия Галлямова.

Она отметила, что неприятные изменения в состоянии губ, которые многие замечают с приходом осенне-зимнего периода, часто связаны с метеорологическим хейлитом.





Юлия Галлямова доктор медицинских наук, профессор, врач-дерматолог Резкие перепады температуры, ветер приводят к ощущению сухости и стянутости, шелушению кожи и образованию трещин. Усугубляет ситуацию отопительный сезон, из-за которого воздух в помещениях становится очень сухим.

Чтобы не допустить такого, важно регулярно пользоваться гигиенической помадой, особенно перед выходом на улицу.

"Кроме того, необходимо следить, чтобы на губах после умывания не оставалась вода, иначе при испарении она усилит сухость кожи. К тому же надо следить за питанием, потому что провоцировать обострение хейлита может недостаток жиров. В рационе обязательно регулярно должны быть растительные масла, орехи", – посоветовала дерматолог.

При этом нужно учитывать, что причиной воспаления кожи губ могут стать и стоматологические проблемы: наличие кариеса, зубные камни, которые становятся очагом инфекции. Также дело может быть в присоединении стрептококковой инфекции. В этом случае устранить проблему поможет только грамотное лечение, назначенное дерматологом, отметила врач.

Ранее эксперт предупредила, что похолодание, напряженный график работы и сезон ОРВИ приводят к активации вируса герпеса осенью. При этом частое появление на коже высыпаний – сигнал, что пора корректировать образ жизни. Возможно, необходимо наладить режим сна, отказаться от вредных привычек, чаще гулять на свежем воздухе, не забывать про физическую нагрузку и попытаться снизить уровень стресса.

