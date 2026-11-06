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06 ноября, 18:03

Происшествия

Минздрав не подтвердил информацию о массовом отравлении химвеществами в Барнауле

Фото: Москва 24/Роман Балаев​

Сведения о массовом отравлении химическими веществами в банном комплексе Барнаула не подтвердились. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве Алтайского края.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в банном комплексе в Барнауле 20 человек якобы отравились химическими веществами. В ведомстве отметили, что в медицинские учреждения региона пациенты с выраженной симптоматикой отравления хлором или химическими ожогами не поступали.

Представитель банного комплекса уточнил, что бассейны и бани сейчас закрыты до устранения проблем, выявленных техническим и санитарным контролем. При этом в досуговом комплексе продолжают действовать беседки.

Помощник прокурора края Мария Антошкина добавила, что прокуратура проводит проверку по факту сообщения об отравлении.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 17 детей заразились кишечной инфекцией в детском развлекательном центре "Космолэнд" в ямальском Салехарде. До этого стало известно о проведении проверки после информации о заболевании кишечной инфекцией у восьми детей, которые посетили развлекательный центр.

В результате проверок обнаружено, что у всех работников отсутствуют медкнижки, в помещениях антисанитария, а также отсутствует производственный контроль и товарно-сопроводительные документы на продукцию, не проводится дезинфекция. Кроме того, зафиксировано, что вода из кулеров не соответствует микробиологическим показателям безопасности. Салехардский городской суд приостановил деятельность ИП на два месяца.

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