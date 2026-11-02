На Ямале 17 детей заразились кишечной инфекцией после посещения развлекательного центра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

По меньшей мере 17 детей заразились кишечной инфекцией в детском развлекательном центре "Космолэнд" в ямальском Салехарде. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

До этого в следственном управлении СК по региону сообщили о проведении проверки после информации о заболевании кишечной инфекцией у восьми детей. Все они незадолго до этого посетили развлекательный центр в Салехарде. В ходе мероприятий проверялось качество оказания услуг, но угрозы жизни и здоровью детей не обнаружили.

После регистрации 17 случаев заболевания были проведены санитарно‑эпидемиологические расследования в отношении двух индивидуальных предпринимателей – Елены и Владимира Антоненко. В результате проверок обнаружили грубые нарушения требований санитарного законодательства технических регламентов при оказании услуг общественного питания и детских развлекательных площадок.

В Роспотребнадзоре уточнили, что у всех работников отсутствуют медкнижки, в помещениях антисанитария, а также отсутствует производственный контроль и товарно-сопроводительные документы на продукцию, не проводится дезинфекция. Кроме того, в ходе проверки зафиксировано, что вода из кулеров не соответствует микробиологическим показателям безопасности. Салехардский городской суд приостановил деятельность ИП на два месяца.

Ранее пятерых детей из Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации "Балашихинский" в Московской области госпитализировали с ротавирусной инфекцией. Дети поступили в инфекционное отделение медицинского учреждения.

Угроза распространения инфекции среди контактных лиц была минимизирована благодаря своевременно проведенным противоэпидемическим мероприятиям. В Минздраве Подмосковья также подтвердили факт госпитализации пятерых детей в подведомственную министерству медицинскую организацию.