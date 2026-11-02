Соцучреждения Москвы изменят график работы 4 ноября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 ноября, 20:22

Происшествия

На Ямале 17 детей заразились кишечной инфекцией после посещения развлекательного центра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

По меньшей мере 17 детей заразились кишечной инфекцией в детском развлекательном центре "Космолэнд" в ямальском Салехарде. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

До этого в следственном управлении СК по региону сообщили о проведении проверки после информации о заболевании кишечной инфекцией у восьми детей. Все они незадолго до этого посетили развлекательный центр в Салехарде. В ходе мероприятий проверялось качество оказания услуг, но угрозы жизни и здоровью детей не обнаружили.

После регистрации 17 случаев заболевания были проведены санитарно‑эпидемиологические расследования в отношении двух индивидуальных предпринимателей – Елены и Владимира Антоненко. В результате проверок обнаружили грубые нарушения требований санитарного законодательства технических регламентов при оказании услуг общественного питания и детских развлекательных площадок.

В Роспотребнадзоре уточнили, что у всех работников отсутствуют медкнижки, в помещениях антисанитария, а также отсутствует производственный контроль и товарно-сопроводительные документы на продукцию, не проводится дезинфекция. Кроме того, в ходе проверки зафиксировано, что вода из кулеров не соответствует микробиологическим показателям безопасности. Салехардский городской суд приостановил деятельность ИП на два месяца.

Ранее пятерых детей из Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации "Балашихинский" в Московской области госпитализировали с ротавирусной инфекцией. Дети поступили в инфекционное отделение медицинского учреждения.

Угроза распространения инфекции среди контактных лиц была минимизирована благодаря своевременно проведенным противоэпидемическим мероприятиям. В Минздраве Подмосковья также подтвердили факт госпитализации пятерых детей в подведомственную министерству медицинскую организацию.

Читайте также


происшествиярегионы

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика