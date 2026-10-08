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08 октября, 11:37

Происшествия

Пятерых детей госпитализировали из соццентра в Балашихе с ротавирусом

Фото: depositphotos/sudok1

Пятерых детей из Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации "Балашихинский" в Московской области госпитализировали с ротавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства социального развития региона.

Дети находятся в инфекционном отделении медицинского учреждения, их состояние оценивается как удовлетворительное и стабильное. Ситуация остается под контролем врачей, а угроза распространения инфекции среди контактных лиц минимизирована благодаря своевременно проведенным противоэпидемическим мероприятиям.

В настоящее время специалисты выясняют причины возникновения инфекции. В Минздраве Подмосковья также подтвердили факт госпитализации пятерых детей в подведомственную министерству медицинскую организацию.

Ранее в Иркутске 12 юных хоккеистов новосибирского "Авангарда" госпитализировали с признаками кишечной инфекции после поездки на поезде. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование, для анализов отобрали пробы воды, продуктов и биоматериал заболевших и контактных лиц, а прокуратура организовала проверку. Всего на соревнования в Приангарье отправились 36 спортсменов из двух новосибирских команд, однако игроки "Кристалла", ехавшие тем же поездом, не пострадали.

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