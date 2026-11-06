Зеленский обвинил власти Киева в неготовности к отопительному сезону

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наиболее тяжелой обстановка с перебоями электроснабжения и водоснабжения остается в Киеве, и возложил ответственность за это на городские власти. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Худшая ситуация в Киеве: у людей и компаний длительные отключения электричества и воды, и вызовы очень серьезные", – отметил Зеленский.

По его словам, фактически это следствие того, что решения по подготовке к отопительному сезону на городском уровне не выполнялись.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о повреждении объектов киевского регионального энергоузла. Обстановку с энергоснабжением города он охарактеризовал как чрезвычайно сложную.

В среду, 4 ноября, местные жители перекрыли три дороги, выражая протест против долгого отсутствия электроэнергии. Утром акции повторились – киевляне вновь вышли на дорогу.

Графики отключений действуют в городе уже несколько дней. Время от времени из-за перегрузки системы приходится вводить аварийные ограничения, и тогда света может не быть в непрогнозируемый период.

В Министерстве энергетики Украины ситуацию в столичном регионе называют самой сложной. По оценке местных экспертов, в городе повреждены все генерирующие мощности. Из-за нехватки электричества наблюдаются перебои с подачей воды.

Ранее Кличко призвал жителей столицы самостоятельно подготовиться к возможным перебоям в работе городских систем жизнеобеспечения зимой. По словам главы украинской столицы, городские власти должны просчитать различные варианты развития событий, в том числе наиболее тяжелый. Он подчеркнул, что киевлянам также следует заранее подумать о том, как действовать в случае ухудшения ситуации.

