03 ноября, 14:39В мире
В Киеве полностью остановилось метро
Фото: 123RF.com/wenhuixing
Движение поездов остановилось на всех линиях Киевского метрополитена. Об этом пишет RT со ссылкой на украинские СМИ.
Как сказано в материале, это произошло по техническим причинам. Другие подробности не раскрываются.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы временно переехать к друзьям или родственникам в других городах из-за проблем с инфраструктурой. Он добавил, что ситуация с водоснабжением может стать еще хуже.
По информации журналистов, жители Киева остались недовольны подготовкой города к зиме. Из-за перегрузки энергосистемы столица Украины часто остается без света, водопроводные и канализационные сети не обновляются.