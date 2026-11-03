В Киеве полностью остановилось метро

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Движение поездов остановилось на всех линиях Киевского метрополитена. Об этом пишет RT со ссылкой на украинские СМИ.

Как сказано в материале, это произошло по техническим причинам. Другие подробности не раскрываются.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы временно переехать к друзьям или родственникам в других городах из-за проблем с инфраструктурой. Он добавил, что ситуация с водоснабжением может стать еще хуже.

По информации журналистов, жители Киева остались недовольны подготовкой города к зиме. Из-за перегрузки энергосистемы столица Украины часто остается без света, водопроводные и канализационные сети не обновляются.

