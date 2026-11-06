Дочь Деми Мур рассказала, что кормила первенца грудью до трех лет

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Актриса Румер Уиллис, дочь голливудских звезд Деми Мур и Брюса Уиллиса, завершила грудное вскармливание первенца, когда девочке исполнилось три года. Об этом она рассказала в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Отвечая на вопрос подписчика, артистка призналась, что хотела продолжать кормить дочь до тех пор, пока та сама не откажется от груди. Однако в какой-то момент решила, что для ребенка пришло время завершить этот этап.

"Она отлично справилась, и все оказалось на удивление проще, чем я ожидала. Отучить от ночных кормлений было труднее, чем полностью прекратить грудное вскармливание", – поделилась Уиллис.

Актриса также отметила, что часто сталкивается с критикой своего материнства в социальных сетях. По ее словам, она не понимает, почему незнакомые люди считают допустимым осуждать ее на личной странице, и призвала пользователей соблюдать границы.

Ранее певица Сати Казанова рассказала о рационе своей годовалой дочери Анагхи. По словам артистки, ребенок придерживается вегетарианского питания, в которое входят чечевица, фасоль, зерновые, тофу, козий сыр и безлактозный коровий сыр, а также овощи, фрукты и ягоды.

Заявление певицы вызвало дискуссию в соцсетях. Некоторые подписчики обвинили ее в том, что она лишает ребенка полноценного питания, и даже заговорили о необходимости вмешательства органов опеки. Другие пользователи поддержали Казанову, отметив, что при контроле состояния здоровья и нормальном развитии ребенка выбор рациона остается делом семьи.