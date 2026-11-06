Тюльпаны высадили на столичные клумбы

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили высадку тюльпанов на московских клумбах. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Цветы были высажены на территории, площадь которой составляет более 200 тысяч квадратных метров. Работы закончили до того, как в городе установились отрицательные температуры, поскольку луковицам нужно время, чтобы укорениться.

"Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и общественные пространства", – отметил Бирюков.

Жители и гости столицы смогут увидеть несколько сортов. Среди них "Стронг голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красные "Апельдорн", белые "Роял вирджин" и "Шуга лав" нежно-розового оттенка.

Кроме того, цветники задекорировали разноцветной древесной щепой. По словам заммэра, она удерживает тепло и не дает почве чрезмерно промерзать, а в межсезонье придает клумбам декоративный вид.

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