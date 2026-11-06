Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 13:31

Город

Тюльпаны высадили на столичные клумбы

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили высадку тюльпанов на московских клумбах. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Цветы были высажены на территории, площадь которой составляет более 200 тысяч квадратных метров. Работы закончили до того, как в городе установились отрицательные температуры, поскольку луковицам нужно время, чтобы укорениться.

"Традиционно тюльпаны распустятся к майским праздникам, они украсят улицы, набережные, площади, скверы, парки и общественные пространства", – отметил Бирюков.

Жители и гости столицы смогут увидеть несколько сортов. Среди них "Стронг голд" с желтыми бутонами в форме вытянутого бокала, багряно-красные "Апельдорн", белые "Роял вирджин" и "Шуга лав" нежно-розового оттенка.

Кроме того, цветники задекорировали разноцветной древесной щепой. По словам заммэра, она удерживает тепло и не дает почве чрезмерно промерзать, а в межсезонье придает клумбам декоративный вид.

Ранее в Викторной оранжерее "Аптекарского огорода" зацвела самая большая в мире кувшинка – Виктория амазонская. Цветение пришлось на ноябрь и произошло впервые за 10 лет. Увидеть растение можно только во время обзорных экскурсий "Жизнь за стеклом: тропики и субтропики", которые устраивают по выходным.

Ясенелистные клены планируют заменить на другие деревья в Москве

Читайте также


город

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика