Американский политолог Джон Вароли заявил о желании получить гражданство России

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Американский политолог Джон Вароли заявил, что хочет получить российское гражданство, и попросил МИД РФ посодействовать. Об этом он сказал в ходе открытого диалога "Единство народов как принцип многополярного мира: российский опыт и значение для международных отношений", сообщает ТАСС.

С просьбой о помощи он обратился к официальному представителю российского дипведомства Марии Захаровой. По словам политолога, в 1990-х и 2000-х он жил в России. Затем он вернулся в страну, а МИД РФ предоставил ему убежище, за что Вароли поблагодарил министерство.

С 1997 по 2010 год Вароли работал в России и сотрудничал с агентствами Bloomberg и Reuters, а также с газетой The New York Times.

В 2019-м политолог открыто высказался о том, что жители Донбасса вправе сами решать свою судьбу. После этих заявлений в поддержку России в США против него начались судебные преследования, ему грозило 20 лет тюрьмы. Политолог попросил у РФ убежище и живет в стране больше года.

Ранее Владимир Путин подписал указ о выдаче российского гражданства канадскому защитнику московского хоккейного клуба ЦСКА Джереми Рою. Вместе с ним гражданство получил 19-летний швейцарец Итай Голан, который выступал за нижегородскую команду "Торпедо-Горький".