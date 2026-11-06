Генсек НАТО Рютте перешел на русский язык на нидерландском телеканале

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перешел на русский языке в эфире нидерландского телеканала NPO 1. Фраза прозвучала в передаче Pauw&De Wit.

Телеведущий спросил, говорит ли Рютте уже по-русски. На это генсек ответил: "Нет. Спасибо!", совместив нидерландское "нет" с русским "спасибо". После этого ведущий переспросил на русском: "Нет?", и Рютте рассмеялся.

Ранее министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас вызвала недовольство среди учителей из-за своего выступления на русском языке. В городе Кохтла‑Ярве министр сначала поздравила выпускников гимназии на эстонском языке, а затем обратилась на русском к родителям.

При этом она поблагодарила их за поддержку закона о поэтапном переводе образования на эстонский язык. Однако, по словам учительницы эстонского языка, реакция на речь министра оказалась настолько шокирующей, что она даже не смогла запомнить ее содержание.