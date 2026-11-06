Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 13:10

Политика

Генсек НАТО Рютте перешел на русский язык на нидерландском телеканале

Фото: ТАСС/EPA/TOMS KALNINS

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перешел на русский языке в эфире нидерландского телеканала NPO 1. Фраза прозвучала в передаче Pauw&De Wit.

Телеведущий спросил, говорит ли Рютте уже по-русски. На это генсек ответил: "Нет. Спасибо!", совместив нидерландское "нет" с русским "спасибо". После этого ведущий переспросил на русском: "Нет?", и Рютте рассмеялся.

Ранее министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас вызвала недовольство среди учителей из-за своего выступления на русском языке. В городе Кохтла‑Ярве министр сначала поздравила выпускников гимназии на эстонском языке, а затем обратилась на русском к родителям.

При этом она поблагодарила их за поддержку закона о поэтапном переводе образования на эстонский язык. Однако, по словам учительницы эстонского языка, реакция на речь министра оказалась настолько шокирующей, что она даже не смогла запомнить ее содержание.

Читайте также


политиказа рубежом

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика