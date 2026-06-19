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19 июня, 18:39

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ERR: министр образования Эстонии Каллас возмутила учителей, заговорив на русском

Министр образования Эстонии возмутила учителей, заговорив на русском

Фото: 123RF.com/todordinchev

Министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас вызвала недовольство среди учителей, обратившись к родителям выпускников на русском языке. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация ERR.

Инцидент произошел в городе Кохтла‑Ярве. Во время выступления министр сначала поздравила выпускников государственной гимназии на эстонском языке, а затем обратилась на русском к родителям, бабушкам и дедушкам – поблагодарила их за поддержку закона о поэтапном переводе образования на эстонский язык.

Отмечается, что это поразило педагогов школы, где обучение ведется исключительно на эстонском. По словам учительницы эстонского языка и литературы Лийзи Лаанеметс, реакция на речь министра оказалась настолько шокирующей, что она даже не смогла запомнить ее содержание.

С декабря 2022 года в Эстонии действует закон о поэтапном переводе образования на эстонский язык. Переход должен произойти не позднее 2032–2033 учебного года.

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