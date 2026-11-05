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05 ноября, 10:31

Политика

Сейм Латвии запросил проверку после публикации депутата на русском языке

Фото: телеграм-канал ANDREJS PAGORS LIVE

Президиум сейма Латвии направил в комиссию по мандатам, этике и заявлениям обращение с просьбой оценить действия депутата Андрея Пагора, записавшего видео на русском языке в зале пленарных заседаний. Об этом сообщил портал национального гостелерадио LSM.

Поводом для обращения стала публикация Пагора в социальной сети X, которая вызвала критику со стороны общественности.

Согласно регламенту и кодексу этики сейма, депутаты должны пользоваться государственным языком во всех помещениях парламента. Это требование распространяется как на общение между парламентариями, так и на взаимодействие с общественностью.

"Латышский язык – это фундамент и одна из главных ценностей нашего государства, которую каждый депутат сейма обязан уважать, чтить и укреплять. Обещание, данное народу Латвии, имеет как юридическую, так и глубокую моральную значимость", – приводит LSM слова председателя сейма Эдварда Смилтенса.

Это не первый подобный скандал в Прибалтике. В 2025 году в Латвии разгорелась история вокруг депутата Сейма и Рижской думы Алексея Росликова, который прямо в парламенте перешел на русский язык. После этого против него возбудили уголовное дело о "разжигании национальной розни" и "помощи России".

Также ранее министр обороны Молдавии Анатолий Носатый на брифинге проигнорировал вопрос журналиста, заданный на русском языке, заявив, что не понимает его. При этом в его официальном резюме на сайте правительства указано, что он владеет русским языком, а с 1990 по 1992 год он учился в Высшем военном училище в Киеве.

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