В Кремле позитивно оценили встречу российской делегации с Меланией Трамп

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Кремль позитивно оценивает встречу российской делегации с первой леди США Меланией Трамп в Вашингтоне. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул важность сохранения позитивного настроя и готовности продолжать гуманитарную работу, подобную операции в Алешках.

"Мелания Трамп и ее команда приложили немало усилий для проведения гуманитарной операции в Алешках. Работали они вместе с омбудсменами двух стран (России и Украины. – Прим. ред.). С нашей стороны (уполномоченный по правам человека в РФ. – Прим. ред.) Яна Лантратова большую работу проделала, что было отмечено, собственно, Меланией Трамп", – отметил Песков.

По его словам, гуманитарные и политические контакты России и США прекрасно дополняют друг друга, это хорошая практика.

Режим прекращения огня в Алешках действовал с 27 октября до вечера 1 ноября. Гуманитарная миссия прошла успешно, нарушений не было.

Первая леди США положительно высказалась об итогах гуманитарной операции. Она поблагодарила Россию и Украину за взаимодействие, благодаря которому в город доставили необходимую помощь. Также удалось эвакуировать около 800 человек.

5 ноября Трамп организовала в Белом доме встречу представителей Москвы и Киева. Россию представили глава РФПИ Кирилл Дмитриев и Лантратова. В конце мероприятия Трамп передала личное послание Владимиру Путину.