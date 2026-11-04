Дмитриев и Лантратова представят РФ на встрече с Украиной и Меланией Трамп

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Спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев и уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова будут представлять Россию 5 ноября на встрече с первой леди США Меланией Трамп. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, там будет Дмитриев. Но главная там будет, насколько я понимаю, Лантратова, если она успеет добраться", – сказал Песков.

Он уточнил, что по состоянию на пару часов назад еще не у всех, кто летит с Лантратовой, были визы.

"Это всегда сейчас проблематично. Если логистика вся, что называется, "срастется", то будет Лантратова и Дмитриев", – подытожил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сообщалось, что первая леди США планирует организовать в Белом доме встречу представителей России и Украины. В частности, она намерена выступить с речью о прекращении огня в Алешках Херсонской области, которого удалось достичь при ее содействии.

Режим прекращения огня в Алешках действовал с 27 октября до конца 1 ноября. Гуманитарная миссия прошла успешно, нарушений зафиксировано не было.

Трамп положительно высказалась об итогах гуманитарной операции в Алешках. Она поблагодарила Москву и Киев за взаимодействие, благодаря которому в город доставили необходимую помощь, а также получилось эвакуировать порядка 800 человек.

