Мелания Трамп 5 ноября проведет встречу представителей России и Украины

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Первая леди США Мелания Трамп планирует организовать встречу представителей России и Украины в Белом доме 5 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Уточняется, что она намерена выступить с речью о прекращении огня в Алешках Херсонской области, которого удалось достичь при ее содействии. В заявлении не сказано, представители какого уровня будут присутствовать на встрече.

Ранее Трамп положительно высказалась об итогах гуманитарной операции в Алешках. Она поблагодарила Москву и Киев за взаимодействие, благодаря которому в город доставили необходимую помощь, а также получилось эвакуировать порядка 800 человек.

Первая леди Соединенных Штатов выразила надежду на то, что эта миссия приведет к урегулированию конфликта на Украине и установлению прочного мира.

Режим прекращения огня в Алешках действовал с 27 октября до конца 1 ноября. Гуманитарная миссия прошла успешно, нарушений зафиксировано не было.

