Песков подтвердил переговоры по Украине в Абу-Даби 10–11 ноября

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Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоятся в Абу-Даби 10–11 ноября. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, российская делегация прибудет в столицу ОАЭ 10 ноября и примет участие во встречах в течение двух дней.

Кроме того, Россия, США и Китай согласовывают возможную встречу Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС. Песков выразил надежду, что договоренности удастся окончательно согласовать в ближайшие дни.

"Есть общее понимание среди участников такой возможной встречи, что она была бы целесообразна и она была бы весьма полезна", – сказал представитель Кремля.

Саммит АТЭС пройдет 18–19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщал, что стороны намерены обсудить послевоенные договоренности в сфере безопасности, снижение эскалации, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к мирному урегулированию. Ожидается, что американскую делегацию возглавят Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что позиция России перед переговорами в Абу-Даби не поменялась. Министр указал, что понимания, с чем приедет украинская делегация, нет, но действия президента Украины Владимира Зеленского не способствуют урегулированию.