Зеленский потребовал от США ракеты Patriot в обмен на паузу в атаках на НПЗ России

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Украинская сторона готова прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, если получит от США дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу Fox News.

По словам политика, он провел несколько бесед с президентом США Дональдом Трампом и его командой по этому вопросу. Зеленский заявил, что Киев готов прекратить удары по российским НПЗ, если Москва остановит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

В качестве альтернативы он предложил Вашингтону предоставить ракеты Patriot на определенный срок. Зеленский подчеркнул, что Украина готова оплатить поставки вооружения.

"Если вы хотите, чтобы мы не атаковали российские НПЗ месяц, дайте нам Patriot на месяц", – сказал он.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил о возобновлении украинских атак на российские НПЗ после некоторого перерыва. По его словам, 30 октября ударам подверглись три НПЗ и один газохимический комплекс, на одном из объектов зафиксировали незначительные повреждения.

В свою очередь, Трамп неоднократно просил Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ, поскольку они приводят к росту мировых цен на дизельное топливо.

