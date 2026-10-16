Трамп назвал Зеленского "не очень хорошим человеком" из-за ударов ВСУ по НПЗ

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Президент США Дональд Трамп раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. В интервью телеканалу Newsmax политик заявил, что не считает президента Украины подходящим партнером для заключения сделок.

"Зеленский – не очень хороший человек, чтобы нам иметь дело с ним", – сказал Трамп.

Ранее Зеленский сообщил об отмене запрета на удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Трамп неоднократно призывал украинского лидера отказаться от ударов по НПЗ. Свою позицию президент США объяснял ростом мировых цен на дизельное топливо.