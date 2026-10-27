Минобороны сообщило о прекращении огня в районе Алешек для гуманитарной операции

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Российские вооруженные силы прекратили огонь на херсонском направлении в связи с подготовкой гуманитарной операции в районе Алешек Херсонской области. Режим тишины начал действовать в 04:00 по московскому времени 27 октября, сообщили в министерстве обороны России.

Решение направлено на обеспечение условий для проведения гуманитарной операции в районе города Алешки. О прекращении огня на этом участке также заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России – первый заместитель министра обороны России Валерий Герасимов.

На время действия режима тишины планируется принять меры для обеспечения безопасности людей и доставки социально значимых грузов. Для этого будет организована инженерная разведка местности.

Кроме того, Россия намерена обеспечить безопасное движение гуманитарной колонны в Алешки.

В середине октября вопрос безопасности жителей города и доставки жизненно важных грузов обсуждали Владимир Путин и Папа Римский Лев XIV. Президент РФ поддержал намерение Святого престола содействовать защите населения и организации поставок, а понтифик призвал установить перемирие, чтобы обеспечить доставку помощи и эвакуацию.

