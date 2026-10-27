Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:18

Политика
Главная / Новости /

Алаудинов: НАТО продолжит поставлять оружие Киеву для продолжения конфликта с РФ

Алаудинов объяснил, зачем НАТО продолжает вооружать Украину

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

НАТО продолжит поставлять Украине вооружение, чтобы украинские формирования не прекращали боевые действия против российской армии. Такое мнение в интервью ТАСС высказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" министерства обороны России генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

По его словам, объем военной помощи будет зависеть от того, сколько оружия потребуется для продолжения боевых действий. Он заявил, что Альянс намерен поддерживать украинские формирования, чтобы они не прекращали сопротивление российским войскам.

Генерал-лейтенант также отметил, что государства Европы и НАТО не готовы принять завершение конфликта победой России. По его оценке, Альянс будет предпринимать усилия, направленные на недопущение такого исхода.

Ранее западные СМИ сообщали о переговорах стран НАТО по подготовке вооруженных сил и военной техники к возможному прямому столкновению с Россией. Страны объединения намерены определить новые задачи для своих армий и сформулировать требования к обороне на период до 2029 года.

Читайте также


Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика