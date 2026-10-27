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НАТО продолжит поставлять Украине вооружение, чтобы украинские формирования не прекращали боевые действия против российской армии. Такое мнение в интервью ТАСС высказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" министерства обороны России генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

По его словам, объем военной помощи будет зависеть от того, сколько оружия потребуется для продолжения боевых действий. Он заявил, что Альянс намерен поддерживать украинские формирования, чтобы они не прекращали сопротивление российским войскам.

Генерал-лейтенант также отметил, что государства Европы и НАТО не готовы принять завершение конфликта победой России. По его оценке, Альянс будет предпринимать усилия, направленные на недопущение такого исхода.

Ранее западные СМИ сообщали о переговорах стран НАТО по подготовке вооруженных сил и военной техники к возможному прямому столкновению с Россией. Страны объединения намерены определить новые задачи для своих армий и сформулировать требования к обороне на период до 2029 года.