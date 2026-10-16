НАТО начинает масштабные учения в Атлантике и Средиземном море

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Учения НАТО NEPTUNE STRIKE 26 – 4 начнутся 16 октября в Северной Атлантике и Средиземном море. Маневры продлятся до 21 октября и будут направлены на отработку применения ударных возможностей союзников, говорится в сообщении Альянса.

В ходе мероприятий планируется задействовать несколько авианосных групп. При этом в опубликованном сообщении не уточняется, какие именно соединения примут участие в маневрах.

Институт ВМС США (USNI) сообщает, что к учениям, в частности, может присоединиться британская авианосная группа.

Предыдущие три этапа учений NEPTUNE STRIKE 26 состоялись в марте, апреле и июле.

Ранее главком сил НАТО в Европе, американский генерал Алексус Гринкевич озвучил план по отражению потенциального нападения России. Однако он согласился, что Альянс такого нападения не ожидает, несмотря на заявления политиков и СМИ. В МИД РФ, комментируя этот план, сравнили его с "дурдомом на выезде".