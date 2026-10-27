Россиян нет среди пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Анталье

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Среди пострадавших при аварии туристического микроавтобуса в турецкой провинции Анталья граждан России нет. Все получившие травмы в результате происшествия являются гражданами Турции, сообщили в генеральном консульстве России в Анталье.

По информации, полученной дежурным дипломатом от турецкой экстренной службой, среди пострадавших нет иностранных граждан. В дипмиссии уточнили, что все пострадавшие – граждане Турции.

Авария произошла в районе Кумлуджа. Микроавтобус, перевозивший альпинистов, съехал в кювет.

В результате происшествия пострадали 15 человек. Причины ДТП пока не установлены.