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НАТО усиливает военное присутствие в Балтийском регионе и регулярно проводит там учения. Об этом РИА Новости заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

По словам дипломата, НАТО давно заявляет о намерении превратить Балтийское море во "внутреннее море" Альянса. Масленников отметил, что военная активность объединения в регионе постепенно растет.

В числе примеров он назвал операцию "Балтийский часовой". Дипломат считает, что эти действия усиливают напряженность в регионе.

Масленников также заявил, что в процессе милитаризации Балтики участвует и Евросоюз. По его оценке, действия европейского объединения дополнительно осложняют ситуацию.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о масштабных переговорах стран НАТО по подготовке армий и вооружений к возможному прямому военному столкновению с Россией. Как сообщалось, участники обсуждают новые боевые задачи и требования к обороне на период до 2029 года.