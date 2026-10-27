В ГД объяснили, что дата получения пенсии зависит от выбранного способа доставки

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Российские пенсионеры не могут самостоятельно выбрать дату получения ежемесячной выплаты. Сроки зависят от региона проживания и способа доставки пенсии, рассказала РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Екатерина Стенякина.

По словам депутата, единого дня выплаты для всех пенсионеров в стране не существует. Поэтому даже люди, живущие по соседству, могут получать деньги в разное время: один – на банковский счет, другой – в почтовом отделении или на дому.

При зачислении пенсии на карту "Мир" учитываются график регионального отделения Социального фонда России и порядок работы обслуживающего банка. Фонд направляет средства в установленные даты, а банк, как правило, зачисляет их в день поступления. Крайний срок – следующий рабочий день.

Для тех, кто получает пенсию через отделение "Почты России", устанавливают дату, начиная с которой можно забрать деньги. Выплаты проводят в течение специального периода, который может различаться в зависимости от региона, но обычно длится около трех недель.

Получить пенсию можно и позднее установленной даты, в том числе в последующие месяцы. Однако если пенсионер не забирает деньги в течение шести месяцев подряд, выплату приостановят. Чтобы возобновить ее, потребуется подать заявление.

Еще один способ доставки – получение денег на дому. Для этого пенсионеру необходимо подать заявление, после чего дату визита почтальона определят по почтовому графику. Если человека не окажется дома, почта может организовать до двух дополнительных доставок. Также деньги можно самостоятельно получить в отделении в пределах выплатного периода.

Если установленная дата выплаты приходится на выходной, пенсию перечислят на банковский счет или доставят в пятницу. Перед праздничными днями деньги также выдают заранее. По словам Стенякиной, для досрочного получения выплаты в таких случаях подавать отдельное заявление не требуется.

Ранее сообщалось, что средняя страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в 2027 году превысит 30 тысяч рублей. Средний размер выплаты увеличится на 2 466 рублей – до 30 241 рубля.