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Подходы США и европейских стран к украинскому конфликту и отношениям с Москвой заметно различаются. Последние события подтвердили наличие расхождений, заявил в интервью ТАСС вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар.

По его словам, позиции Вашингтона и европейских столиц расходятся по вопросам военной поддержки Украины, санкций, дипломатических контактов и условий возможного мирного урегулирования. В качестве одного из примеров Гашпар привел ситуацию с поставками дизельного топлива, по которым американская администрация объявила о достижении договоренности с Россией.

При этом ряд европейских представителей раскритиковали этот шаг и подтвердили намерение продолжать санкционное давление на Москву.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о готовности Москвы возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине после 4 ноября. По его словам, российская сторона рассчитывала вернуться к диалогу после выборов в Государственную думу, которые прошли с 18 по 20 сентября, однако украинская сторона сорвала соответствующую договоренность.