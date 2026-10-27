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27 октября, 06:25

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ТАСС: следователь по делу Лерчек не признал вину в халатности из-за пропажи украшений

Следователь по делу Лерчек не признал вину в халатности из-за пропажи украшений – СМИ

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Следователь, расследовавший дело блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, отрицает причастность к исчезновению изъятых у нее ювелирных изделий. Речь идет о браслете и часах общей стоимостью 14,4 миллиона рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, обвиняемый заявил о своей непричастности к халатности, повлекшей причинение ущерба в особо крупном размере. Он также указал, что по пропавшим украшениям не проводили оценочную экспертизу.

Из-за отсутствия такой экспертизы, утверждает следователь, установить стоимость исчезнувших ценностей теперь будет невозможно. Ему вменяют халатность по части 1.1 статьи 293 Уголовного кодекса России.

О пропаже часов и украшений на 14,4 миллиона рублей из сейфа следователя стало известно в начале октября. Тогда адвокат Чекалиной Виктор Дугин сообщил, что ценности не вернул один из правоохранителей. По словам защитника, украшения не приобщили к уголовному делу в качестве доказательств и не приняли мер для обеспечения их сохранности.

На тот момент следователь не признал вину в превышении должностных полномочий. Позднее прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении него.

Однако 26 октября уголовное дело о пропаже ювелирных изделий блогера возбудили повторно.

В 2024 году Лерчек и ее экс-супругу Артему Чекалину предъявили обвинение в создании преступного сообщества и легализации средств, полученных незаконным путем. Уточнялось, что супруги перевели за границу более 250 миллионов рублей, которые получили от продажи интернет-курсов фитнес-марафонов.

Чекалин признался в налоговом преступлении, его приговорили к 7 годам колонии. Дело в отношении Лерчек приостановили из-за выявленного у нее онкологического заболевания, но затем процесс возобновили.

Суд назначил Лерчек 5 лет лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Также блогер должна выплатить штраф в размере 763,5 миллиона рублей. Помимо этого, ей вынесен запрет на администрирование сайтов.

Недавно сообщалось, что Лерчек попросила разрешить ей поездку в Китай для экстренного лечения рака желудка четвертой стадии.

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