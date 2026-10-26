Блогер Лерчек попросила суд разрешить ей выезд в Китай для лечения онкологии

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, попросила суд разрешить ей выезд в Китай для лечения онкологии. По словам ее адвоката, необходимость возникла из-за рецидива заболевания, при этом только в КНР его подзащитная сможет получить нужную помощь и лекарства. Проблема заключается в отсутствии загранпаспорта. Вернуть его могут по решению суда.

Ранее защита Лерчек подала жалобу на обвинительный приговор, в которой просит отменить решение первой инстанции и оправдать блогера. Если апелляция не будет удовлетворена, адвокат просит смягчить наказание.

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