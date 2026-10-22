Егор Крид извинился за кофту с постером фильма "Иди и смотри" в клипе

Фото: youtube.com/kreed

Российский певец Егор Крид извинился перед всеми, кого задело использование лонгслива с постером военного фильма "Иди и смотри" в его клипе. Пост с извинениями опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) музыканта.

"Извиняюсь перед всеми, кого задел, теперь буду гуглить каждое изображение на каждой купленной мной вещи", – написал Крид.

По его словам, он не знал о существовании такого фильма. Для певца это была "просто купленная дизайнерская вещь в магазине". Певец отметил, что не вкладывал в свой образ никакого политического или исторического посыла.

"Хочу сказать одну важную вещь: память о Великой Отечественной войне и трагедии, которую пережили люди, – для меня священна. Это наша общая история, к которой я всегда буду относиться с уважением", – заявил Крид.

Музыкант признался, что ему жаль, что телеграм-каналы используют такую чувствительную и важную для миллионов людей тему, как "повод для очередного громкого заголовка или повод, чтобы отомстить за проигранные суды".

"Есть вещи, которые должны оставаться выше любых информационных скандалов. И память о погибших – одна из них", – указал он, отметив, что принт в видео уже замазали.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что Крида следует в ближайшее время отправить на экскурсию в Хатынь – за неуважение к трагедии в белорусской истории.

По его мнению, если бы артист посмотрел картину режиссера Элема Климова, то не стал бы "куражиться" над ее образами. Парламентарий добавил, что при культурном багаже из героев Marvel ждать адекватности от Крида не стоит.

Крид появился в лонгсливе с постером фильма Элема Климова "Иди и смотри" в своем новом клипе на песню "Милый ублюдок". В соцсетях пользователи обвинили исполнителя в неуважении к памяти жертв Великой Отечественной войны: критики сочли недопустимым превращать образ из фильма о массовых убийствах мирных жителей в модный принт. После того как разгорелся скандал, бренд удалил публикацию с участием Крида.

Как подчеркнул представитель "Мосфильма" Евгений Долгих, киностудия не давала разрешения на использование постера. Исходный образ изменился: герою добавили татуировки и пирсинг, на одежду нанесли надпись "Маркировка дистанции". Также поверх изображения горящей деревни разместили адрес магазина.

В настоящее время "Мосфильм" обсуждает возможные меры в отношении столичного магазина КМ20, выпустившего эту вещь стоимостью 38 тысяч рублей.

Теперь Криду может грозить до 5 лет колонии по статье о реабилитации нацизма. Также возможно наказание в виде штрафа в 2 миллиона рублей или лишение свободы с запретом на блогинг.