"Мосфильм" не разрешал использовать постер "Иди и смотри" на кофте из клипа Егора Крида

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"Мосфильм" не выдавал разрешения на использование постера фильма "Иди и смотри" для дизайна лонгслива, в котором певец Егор Крид появился в своем новом клипе. Киностудия обсуждает возможные меры в отношении московского магазина КМ20, выпустившего эту вещь, рассказал Baza представитель киностудии Евгений Долгих.

Лонгслив вышел в сотрудничестве концепт-стора КМ20 и американского бренда Marking Distance и стоит около 38 тысяч рублей. За основу нанесенного на него принта взят постер картины Элема Климова с Флерой Гайшуном – подростком, который по сюжету "Иди и смотри" переживает расстрел семьи, сожжение деревни нацистскими карателями и другие ужасы войны.

Оригинальный образ изменили: герою дорисовали татуировки и пирсинг, а на одежде разместили надпись "Маркировка дистанции". Кроме того, поверх изображения горящей деревни нанесли адрес магазина.

Картина "Иди и смотри" вышла в 1985 году. Ее главный герой Флера уходит к партизанам, чтобы бороться с нацистами, но становится свидетелем чудовищных преступлений против мирного населения и превращается в седого "старика" всего за сутки. Фильм получил широкое признание благодаря бескомпромиссному показу ужасов войны.

Клип Крида, в свою очередь, снят на песню "Милый ублюдок", сообщает Life.ru. В соцсетях пользователи обвинили артиста в неуважении к памяти жертв Великой Отечественной войны: критики сочли недопустимым превращать образ из фильма о массовых убийствах мирных жителей в модный принт. После разгоревшегося скандала бренд удалил публикацию с участием Крида.

По словам Долгих, киностудия действительно работает с известными брендами, но речь идет только о 20 картинах – исключительно комедиях, причем изображения из них должны использоваться без переработки. Военные фильмы для таких целей не предоставляют. В КМ20 на киностудию даже не обращались.

Основательница КМ20, 43-летняя Ольга Карпуть, сама родом из Минска. На вопросы журналистов о скандальном лонгсливе она не ответила, а затем заблокировала их.

Ранее Польша приняла решение депортировать гражданина Колумбии, который во время посещения мемориального комплекса на месте бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) показал нацистское приветствие. Он должен вернуться на родину. Помимо этого, ему на пять лет запрещен въезд в Польшу и страны Шенгенской зоны.

