Егору Криду может грозить до 5 лет колонии из-за кофты с героем из "Иди и смотри"

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До 5 лет колонии может грозить певцу Егору Криду по статье о реабилитации нацизма из-за принта на одежде. Об этом рассказал Mash адвокат Владимир Шелупахин.

Он указал, что по статье возможно наказание – штраф в 2 миллиона рублей или лишение свободы с запретом на блогинг. Адвокат полагает, что изображение горящей деревни на постере можно отнести к символике Великой Отечественной войны.

"Для этого нужна искусствоведческая экспертиза, которая установит дискредитацию", – сказал Шелупахин.

Крид появился в лонгсливе с постером фильма "Иди и смотри" в своем новом клипе на песню "Милый ублюдок". В соцсетях пользователи обвинили артиста в неуважении к памяти жертв Великой Отечественной войны: критики сочли недопустимым превращать образ из фильма о массовых убийствах мирных жителей в модный принт. После того как разгорелся скандал, бренд удалил публикацию с участием Крида.

Помимо этого, представитель "Мосфильма" Евгений Долгих подчеркнул, что киностудия не давала разрешения на использование постера. Исходный образ изменился: герою добавили татуировки и пирсинг, на одежду нанесли надпись "Маркировка дистанции". Также поверх изображения горящей деревни разместили адрес магазина. Сейчас "Мосфильм" обсуждает возможные меры в отношении столичного магазина КМ20, выпустившего эту вещь стоимостью 38 тысяч рублей.