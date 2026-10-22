Певица Лариса Долина рассказала, что спешила на концерт в автомобиле с мигалкой. По ее словам, она приехала за два номера до собственного выступления. Признание вызвало критику в соцсетях.

Директор артистки Сергей Пудовкин заявил, что ситуация была критической, однако обстоятельства поездки, в том числе кто находился за рулем и кому принадлежала машина, остались неясными.

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