Суд приговорил к 18 годам третьего фигуранта дела о покушении на главу Крыма

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Южный окружной военный суд приговорил Владимира Ананьева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 18 годам лишения свободы по делу о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова, передает ТАСС со ссылкой на суд.

Судья уточнил, что первые четыре года осужденный проведет в тюрьме. Гособвинение просило для Ананьева 22 года лишения свободы.

Фигурантами дела о покушении на Аксенова стали не только Ананьев, но и Владимир Боднарь (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Оксана Шевченко (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Следствие выяснило, что Шевченко вместе с Боднарем вступила в группу, созданную Службой безопасности Украины (СБУ). В их задачу входило наблюдение за передвижением служебного автомобиля Аксенова по Симферополю для подготовки и совершения на него покушения. Позже к группе присоединился завербованный украинскими спецслужбами Ананьев.



В итоге суд приговорил Шевченко к 10 годам лишения свободы, а Боднарь получил 13 лет лишения свободы.

