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22 октября, 11:43

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TMZ: выжившая после двух попыток казни Криста Пайк начала ходить и говорить

Выжившая после двух попыток казни Криста Пайк начала ходить и говорить

Фото: AP Photo/Tennessee Department of Correction

Американка Криста Пайк, пережившая две попытки введения смертельной инъекции, начала восстанавливаться после неудачной казни в штате Теннесси. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на публикацию TMZ.

По словам ее адвоката, женщина уже может самостоятельно передвигаться и строить полноценные предложения. Однако, чтобы оценить последствия введения препаратов, врачам потребуется как минимум месяц.

Попытка привести приговор в исполнение состоялась 30 сентября в тюрьме Нэшвилла. Пайк осудили на смерть за убийство одноклассницы в 1995 году. Перед казнью ее адвокаты предупреждали, что у женщины диагностирован тромбоцитоз. Несмотря на это, во время процедуры ей дважды ввели препараты для смертельной инъекции.

Пайк могла стать первой женщиной за два столетия, казненной в Теннесси. После произошедшего губернатор штата Билл Ли поручил провести масштабную независимую проверку.

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