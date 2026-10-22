Падел может войти в российскую школьную программу

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Падел может появиться в российской школьной программе в формате четвертого или дополнительного урока физкультуры. Об этом заявил гендиректор Федерации падела России Алексей Сорокин на полях форума "Россия – спортивная держава", передает ТАСС.

"Федерация падела России ведет диалог с министерством просвещения о включении падела в школьную программу. <...> Со своей стороны мы подготовили все необходимые документы и рассчитываем на завершение согласований", – сказал Сорокин.

Он уточнил, что говорить об окончательном решении пока рано. Отдельно он обратил внимание на инфраструктуру: для занятий нужны доступные корты.

Гендиректор федерации назвал работу со школами важным направлением развития. Цель – дать детям больше возможностей познакомиться с паделом и заниматься им регулярно.

"Падел в России сейчас стремительно растет, но потенциал его развития далеко не исчерпан. Важно, чтобы интерес к новому виду спорта перерастал в устойчивую привычку к физической активности", – добавил он.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложить пересмотреть школьную программу, чтобы дети могли осваивать дисциплины без помощи репетиторов. По его мнению, такое решение позволило бы семьям не тратить материнский капитал на дополнительные занятия.