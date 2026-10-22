Кремль сообщит о направлениях работы Трутнева после корректировки обязанностей

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

О том, какие направления будет курировать Юрий Трутнев на посту помощника президента, в Кремле сообщат после внесения корректировок в распределение обязанностей по администрации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы вам сообщим", – подчеркнул представитель Кремля, общаясь с журналистами.

Ранее Владимир Путин назначил Трутнева помощником президента, освободив его от должности вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Вместо него на этот пост был назначен Олег Кожемяко.

Еще до официального назначения на новую должность Трутнев говорил, что продолжит работать с Дальним Востоком и не бросит его. Он добавлял, что гордится своей работой в команде Путина. Трутнев указывал, что работает там более 20 лет.

