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19 октября, 19:41

Политика

Трутнев заявил, что продолжит работать с Дальним Востоком

Фото: ТАСС/Кристина Соловьева

Вице-премьер – полномочный представитель президента России по Дальнему Востоку и Арктике Юрий Трутнев заявил ТАСС, что продолжит работать с Дальним Востоком и не бросит его.

"А куда я денусь?" – сказал он.

Представитель президента добавил, что гордится своей работой в команде Владимира Путина. Трутнев подчеркнул, что работает там более 20 лет.

"А дальше он (Путин. – Прим. ред.) определит мою судьбу", – отметил Трутнев.

Кроме того, вице-премьер отказался комментировать возможный переход на новую должность до указа главы государства.

Ранее Трутнев назвал XII Восточный экономический форум мероприятием международного уровня и одним из основных инструментов развития дальневосточных и северных регионов.

По его словам, на площадке форума обсуждали и принимали преференциальные режимы, программы по внедрению и продолжению льготной ипотеки, реновации дальневосточных и арктических городов, а также предоставление безвозмездного участка земли по программе "Гектар".

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