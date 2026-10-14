ВЭФ-2027 пройдет во Владивостоке с 31 августа по 3 сентября

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XII Восточный экономический форум состоится во Владивостоке с 31 августа по 3 сентября 2027 года, сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков. Его слова передает пресс-служба вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Кобяков отметил, что за время проведения форум стал ключевым механизмом для привлечения инвестиций, укрепления международного сотрудничества и выработки решений, направленных на социально-экономическое развитие Дальнего Востока. Он также подчеркнул, что макрорегион играет все более значимую роль в укреплении экономических связей России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Трутнев, в свою очередь, назвал ВЭФ мероприятием международного уровня и одним из основных инструментов развития дальневосточных и северных регионов. По его словам, на площадке форума обсуждали и принимали преференциальные режимы, программы по внедрению и продолжению льготной ипотеки, реновации дальневосточных и арктических городов, а также предоставление безвозмездного участка земли по программе "Гектар".

Ранее сообщалось, что в московском кластере "Ломоносов" 27–28 октября пройдет SOC Forum – 2026. Форум, который состоится в 12-й раз, объединит специалистов в сфере информационной безопасности, руководителей ИТ-компаний и предпринимателей, а также представителей власти.

Темой этого года будет искусственный интеллект – инструмент в руках атакующих и защитников. Организаторы получили свыше 400 заявок на доклады от 341 спикера из 131 компании.

