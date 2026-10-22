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22 октября, 14:04

Наука

"Потерянного" для науки ядовитого толстого лори нашли в садах Индонезии

Фото: 123RF.com/kantapatp

Ядовитый бангкский толстый лори, встречи с которым не фиксировались в научной литературе с 1930-х годов, найден на индонезийском острове Банка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на природоохранную организацию Re:wild.

"Бангкский толстый лори не исчез, но вид по-прежнему очень близок к вымиранию", – заявил директор центра Alobi Лангка Сани.

Толстые лори – единственные известные науке ядовитые приматы. Секрет железы на внутренней стороне передней конечности они смешивают со слюной и используют при укусе.

Основными угрозами для вида остаются уничтожение лесов ради добычи олова и расширения плантаций масличной пальмы. При этом для жителей Банки звери никогда не были "потерянными". Спасатели годами помогали им, однако накопленные наблюдения до сих пор не попадали в научные публикации.

Ранее ученые впервые зарегистрировали на территории Узбекистана туркменскую ушастую летучую мышь. Это животное не встречали в естественной среде обитания последние 55 лет. Данный вид от своих сородичей отличается светлой окраской, крупными размерами и характерным участком голой кожи у основания хвоста.

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