14 октября, 10:51Наука
В Узбекистане впервые нашли редкую летучую мышь
Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Andreas Arnold
Ученые впервые зарегистрировали на территории Узбекистана туркменскую ушастую летучую мышь (Plecotus turkmenicus), которую не встречали в естественной среде обитания последние 55 лет. Об этом сообщила пресс-служба Академии наук республики.
Редкий вид обнаружили в национальном природном парке "Южный Устюрт". Находку сделали сотрудники института зоологии академии совместно с зарубежными коллегами во время экспедиции проекта "Единое здоровье в охране природы".
По данным академии, туркменская ушастая летучая мышь относится к числу редких и малоизученных видов рукокрылых, обитающих в Центральной Азии. От своих сородичей она отличается светлой окраской, крупными размерами и характерным участком голой кожи у основания хвоста.
Сведения об этом виде ранее основывались преимущественно на данных, полученных до 1970 года, и музейных образцах.
До этого в Новой Зеландии восстановили популяцию самого тяжелого насекомого на планете – ветапунги. Самка этого насекомого весит примерно как мышь и достигает 10 сантиметров в длину. Сейчас их официально считают вымершими в дикой природе на материковой части Новой Зеландии.