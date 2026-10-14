В Узбекистане впервые нашли редкую летучую мышь

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Ученые впервые зарегистрировали на территории Узбекистана туркменскую ушастую летучую мышь (Plecotus turkmenicus), которую не встречали в естественной среде обитания последние 55 лет. Об этом сообщила пресс-служба Академии наук республики.

Редкий вид обнаружили в национальном природном парке "Южный Устюрт". Находку сделали сотрудники института зоологии академии совместно с зарубежными коллегами во время экспедиции проекта "Единое здоровье в охране природы".

По данным академии, туркменская ушастая летучая мышь относится к числу редких и малоизученных видов рукокрылых, обитающих в Центральной Азии. От своих сородичей она отличается светлой окраской, крупными размерами и характерным участком голой кожи у основания хвоста.

Сведения об этом виде ранее основывались преимущественно на данных, полученных до 1970 года, и музейных образцах.

До этого в Новой Зеландии восстановили популяцию самого тяжелого насекомого на планете – ветапунги. Самка этого насекомого весит примерно как мышь и достигает 10 сантиметров в длину. Сейчас их официально считают вымершими в дикой природе на материковой части Новой Зеландии.