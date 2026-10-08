DPA: жабы и лягушки в Берлине оказались на грани вымирания

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Практически все виды земноводных в Берлине рискуют исчезнуть из-за ухудшения условий жизни в городе. Такой вывод содержится в отчете Берлинского фонда охраны природы, на который ссылается DPA.

Исследование заказала городская администрация. Эксперты проверили пригодность мест обитания для 235 популяций. Ни одно из них не признали благоприятным. 72% популяций обитают там, где условия плохие, а 28% – там, где они неудовлетворительные.

"Многие популяции балансируют на грани выживания. Если не запустить целевые программы охраны и восстановления, этим видам вскоре грозит локальное вымирание", – отмечается в публикации.

По словам исследователей, в Берлине под угрозой оказались и другие представители городской фауны. При этом даже виды, приспособленные к городу, среди которых гладкий тритон, съедобная лягушка и обыкновенная жаба, в Берлине стали редкими.

Экологи приводят пример катастрофической динамики на озере Барсзее в столичном лесу Грюневальд. В начале 1980-х там каждый год насчитывали больше 2 тысяч взрослых болотных лягушек, в середине 1990-х – от 100 до 200. При последних наблюдениях исследователи нашли лишь одного самца.

Ранее в Минприроды указывали, что удалить данные из Красной книги России можно лишь на основании приказа министерства после решения комиссии. В ведомстве говорили, что обновление перечня краснокнижных видов – непрерывный процесс. Постоянный мониторинг позволяет своевременно реагировать на изменения: усиливать охрану, повышать приоритет защиты либо исключать вид из списка.

