Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 17:43

В мире
Главная / Новости /

DPA: жабы и лягушки в Берлине оказались на грани вымирания

Жабы и лягушки в Берлине оказались на грани вымирания

Фото: 123RF.com/bigemrg

Практически все виды земноводных в Берлине рискуют исчезнуть из-за ухудшения условий жизни в городе. Такой вывод содержится в отчете Берлинского фонда охраны природы, на который ссылается DPA.

Исследование заказала городская администрация. Эксперты проверили пригодность мест обитания для 235 популяций. Ни одно из них не признали благоприятным. 72% популяций обитают там, где условия плохие, а 28% – там, где они неудовлетворительные.

"Многие популяции балансируют на грани выживания. Если не запустить целевые программы охраны и восстановления, этим видам вскоре грозит локальное вымирание", – отмечается в публикации.

По словам исследователей, в Берлине под угрозой оказались и другие представители городской фауны. При этом даже виды, приспособленные к городу, среди которых гладкий тритон, съедобная лягушка и обыкновенная жаба, в Берлине стали редкими.

Экологи приводят пример катастрофической динамики на озере Барсзее в столичном лесу Грюневальд. В начале 1980-х там каждый год насчитывали больше 2 тысяч взрослых болотных лягушек, в середине 1990-х – от 100 до 200. При последних наблюдениях исследователи нашли лишь одного самца.

Ранее в Минприроды указывали, что удалить данные из Красной книги России можно лишь на основании приказа министерства после решения комиссии. В ведомстве говорили, что обновление перечня краснокнижных видов – непрерывный процесс. Постоянный мониторинг позволяет своевременно реагировать на изменения: усиливать охрану, повышать приоритет защиты либо исключать вид из списка.

Читайте также


животныеза рубежом

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

Сколько продлится сезон активности змей в столичном регионе?

Сейчас гадюки начинают концентрироваться в тех местах, где будут зимовать

Змеи будут активны, пока температура на улице составляет до плюс 1 градуса

Читать
закрыть

Какие изменения ждут стажеров с 1 марта 2027 года?

Поправки не только вводят сам термин, но и прописывают условия оформления таких работников

Читать
закрыть

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика