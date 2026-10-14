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14 октября, 09:22

Город

Занесенный в Красную книгу Москвы чеглок прилетел в Парк Горького

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

В Парке Горького появился занесенный в Красную книгу чеглок. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба парка.

Чеглок – редкая хищная птица. До этого в Парке Горького также зафиксировали появление вяхиря. Оба вида занесены в Красную книгу Москвы: чеглок – во II категорию, вяхирь – в III.

"Это говорит о том, что новые виды осваивают Москву как среду обитания", – цитирует пресс-служба биолога парка Анну Герасимову.

По ее словам, вяхирь хотя и состоит в близком родстве с обычным сизым голубем, но ведет себя иначе: не сбивается в стаи, держится поодиночке или парами и в целом не идет на контакт. Наблюдения пока не позволяют уверенно сказать, гнездится ли он на Воробьевых горах постоянно или прилетел погостить. В этих широтах птица относится к перелетным.

При этом ученые фиксировали случаи зимовки вяхиря в парке Санкт-Петербурга в 2022 году и в Москве в 2018 году. Сейчас орнитологи наблюдают за птицами в тех районах, где их видят чаще всего – в Нескучном саду и на Воробьевых горах. Герасимова таже не исключила, что в будущем вяхири будут зимовать и в Парке Горького.

Ранее сообщалось, что краснокнижный черный аист впервые появился на территории горного курорта "Роза Хутор" в Сочи. Редкую птицу заметили на высоте 1 256 метров над уровнем моря, аист находился у нижней станции канатной дороги "Дафна".

Для обитания этот вид обычно выбирает широкие речные устья, тогда как зажатая между горами Мзымта местность для него нехарактерна. Поэтому появление птицы в среднегорье "Роза Хутор" специалисты назвали необычным. Во время перелета аист мог заметить горное озеро и остановиться, чтобы отдохнуть и найти пищу.

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