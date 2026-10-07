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07 октября, 12:50

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Краснокнижного черного аиста заметили на курорте "Роза Хутор" в Сочи

Фото: ТАСС/IMAGO/VCG

Краснокнижный черный аист впервые появился на территории горного курорта "Роза Хутор" в Сочи, сообщили в пресс-службе курорта.

Редкую птицу заметили на высоте 1 256 метров над уровнем моря, аист находился у нижней станции канатной дороги "Дафна".

Для обитания этот вид обычно выбирает широкие речные устья, тогда как зажатая между горами Мзымта местность для него нехарактерна. Поэтому появление птицы в среднегорье "Роза Хутор" специалисты назвали необычным.

По словам орнитолога, кандидата биологических наук Петра Тильбы, черный аист ведет преимущественно уединенный образ жизни. Осенью перелетные птицы покидают европейскую часть России, пересекая горные хребты вдоль побережья Черного моря, а зимовать отправляются в тропические районы Азии и Африки.

Специалист предположил, что во время перелета аист мог заметить горное озеро и остановиться, чтобы отдохнуть и найти пищу. В рацион птицы входят рыба, змеи и лягушки. Тильба призвал не приближаться к аисту, не тревожить его и не пытаться поймать – после отдыха птица самостоятельно продолжит перелет в теплые края.

Популяция черного аиста сокращается. По данным пресс-службы курорта, в России насчитывается не более 500 гнездящихся пар.

"Роза Хутор" участвует в сохранении биоразнообразия Горного Причерноморья. В частности, на территории курорта устанавливают искусственные гнездовья, которые помогают птицам безопасно выводить потомство.

Ранее в национальном парке "Лосиный остров" сотрудники научного отдела заметили краснокнижного большого подорлика. Птицу зафиксировали в Мытищинском лесопарке, в районе Верхнеяузского водно-болотного комплекса, который подходит этому виду благодаря сочетанию смешанных лесов и водоемов. В нацпарке отметили, что появление подорлика свидетельствует о благоприятном экологическом состоянии территории и помогает специалистам отслеживать биоразнообразие и устойчивость экосистем.

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