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22 октября, 15:01

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Вирусолог Альтштейн: вероятность распространения вируса Шамонда крайне мала

Эксперт назвал крайне низким риск распространения вируса Шамонда

Фото: depositphotos/HayDmitriy

Вероятность дальнейшего распространения вируса Шамонда среди людей крайне мала, поэтому оснований опасаться эпидемии нет. Об этом РИА Новости сообщил главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Ранее французские власти сообщили о первом зарегистрированном случае заражения человека этим вирусом, который ранее не считался способным передаваться людям.

Шамонда относится к группе буньявирусов и известен с середины 1960-х годов. Обычно он вызывает заболевания у крупного и мелкого рогатого скота, при этом болезнь, как правило, не приводит к смерти животных.

По словам Альтштейна, у заболевшего был иммунодефицит, на фоне которого развилась инфекция, приведшая к смерти. Вирусолог подчеркнул, что речь идет о редком совпадении обстоятельств, поэтому вероятность передачи инфекции от человека к человеку остается низкой.

Специфических лекарств и вакцины против вируса нет, а разработка таких средств относится прежде всего к сфере ветеринарии.

В то же время врачи рекомендуют не откладывать вакцинацию от гриппа, так как пик заболеваемости в предстоящем сезоне ожидается в конце декабря – начале января, а оптимальным временем для прививки считаются сентябрь и октябрь, поскольку антитела вырабатываются за 2–4 недели. Как рассказал ведущий эксперт ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, привиться можно и позже, но такой подход нерационален, так как иммунитет не успеет сформироваться, и человек заболеет со всеми проявлениями и возможными осложнениями.

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