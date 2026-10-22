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22 октября, 08:35

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Врач Лебедев: пик заболеваемости гриппом ожидается в конце декабря

Россиян предупредили о декабрьском пике заболеваемости гриппом

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Пик заболеваемости гриппом в предстоящем сезоне придется на конец декабря – начало января, поэтому прививку лучше не откладывать. Об этом "Газете.ру" заявил ведущий эксперт сети медицинских клиник и офисов CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По словам специалиста, к моменту подъема заболеваемости организм должен быть уже защищен. Оптимальным временем для вакцинации являются сентябрь и октябрь. Защитные антитела вырабатываются за 2–4 недели, и этот срок нужно успеть выдержать до встречи с вирусом, пояснил он.

Привиться можно и позже, в том числе когда эпидемия уже началась. Однако, по словам эксперта, такой подход нерационален: иммунитет не успеет сформироваться, а заражение реальным циркулирующим вирусом произойдет – в итоге человек заболеет со всеми проявлениями и возможными осложнениями.

Специальной подготовки вакцинация не требует. Большинству здоровых людей, отметил Лебедев, не нужно даже сдавать анализы. Перед прививкой врач – педиатр или терапевт – проводит осмотр: оценивает состояние пациента, исключает острую патологию и проверяет, нет ли противопоказаний.

Заболеваемость гриппом в Москве соответствует сезонным показателям, рассказали ранее в столичном управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, в период с 12 по 18 октября зарегистрировано снижение заболеваемости как среди совокупного населения, так и отдельных возрастных групп детей и взрослых.

Эпидемиолог призвал работодателей участвовать в финансировании вакцинации от гриппа

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