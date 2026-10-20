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20 октября, 19:52

Общество

Заболеваемость гриппом в Москве соответствует сезону

Фото: depositphotos/ia__64

Заболеваемость гриппом в Москве соответствует сезонным показателям. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора в телеграм-канале.

По данным ведомства, на 42-й неделе 2026 года (с 12 по 18 октября) зафиксировано снижение заболеваемости как среди совокупного населения, так и отдельных возрастных групп детей и взрослых.

"Эпидемические пороги не превышены как по совокупному населению, так и во всех возрастных группах детей и взрослых", – добавили в надзорном ведомстве.

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в столице вызвана вирусами негриппозной этиологии. Среди них преобладают риновирусы.

В Роспотребнадзоре напомнили, что прививку от гриппа рекомендуется сделать до традиционного осенне-зимнего подъема заболеваемости. Иммунитет после вакцинации формируется в среднем за две недели.

Особенно важна прививка для детей, беременных женщин, людей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Кроме того, вакцинация имеет значение для работников здравоохранения, образования, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

Бесплатно привиться москвичи могут в поликлиниках по месту жительства и в 19 мобильных пунктах. Они расположены у станций метро, Московского центрального кольца (МЦК), Московских центральных диаметров (МЦД) и в парке "Зарядье".

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что более 635 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 выявили в России на 42-ю неделю 2026 года. Основную долю выявленных инфекций составляют вирусы негриппозной этиологии – 96,6%.

Чаще всего специалисты обнаруживают риновирусы, на которые приходится 45,1% случаев, и парагрипп – 19,8%. Доля вирусов гриппа составляет 3,4%. Среди них выявлены варианты A(H1N1), A(H3N2), B и C.

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